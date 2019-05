Treffen in Istanbul : Mesut Özil feiert Fastenbrechen mit Erdogan

Treffen in Istanbul

Istanbul Mesut Özil hat erneut den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. In Istanbul wurde er vom Staatsoberhaupt empfangen.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich erneut mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Özil nahm mit seiner Verlobten, Model und Schauspielerin Amine Gülse, am Samstagabend an einem Essen zum Fastenbrechen mit Erdogan in Istanbul teil, wie auf Bildern zu sehen war, die vom Präsidialbüro zur Verfügung gestellt wurden.