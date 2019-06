Ehemaliger Nationalspieler : Mesut Özil bezahlt Operationen für 1000 Kinder

Düsseldorf/Istanbul Mesut Özil heiratet am Freitag Schauspielerin Amine Gülse. Anlässlich seiner Hochzeit macht der ehemalige deutsche Nationalspieler vielen Kindern ein Geschenk.

Mesut Özil übernimmt die Operationskosten für 1000 Kinder. Das gab der Fußballer, der am Freitag in Istanbul heiraten wird, anlässlich seiner Trauung bekannt. Organisiert wird die Hilfe in Zusammenarbeit mit der Organisation BigShoe e.V., einem Kinderhilfswerk, das der Nationalspieler seit 2014 unterstützt. Auch der französische Nationalspieler Paul Pogba gehört zu den Förderern des Vereins. „Wir sind sehr glücklich, dass wir morgen hier in Istanbul heiraten werden. Dieses Glück möchten wir mit Kindern teilen, denen es nicht so gut geht. Wir werden 1000 Kindern eine besser Zukunft zu schenken, indem wir Ihnen notwendige Operationen ermöglichen, die sich Ihre Familien sonst nicht leisten könnten“, ließen die kommenden Eheleute Mesut Özil und Amine Gülse in einem Statement wissen. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem extra für die Hochzeit hergestellten BigShoe eng mit dem Projekt BigShoe verbunden bleiben und tragen diesen von Istanbul in die Welt. Unsere Freunde und Gäste und Fans laden wir ein, hier mit zu helfen – gemeinsam erreichen wir mehr für die Kinder der Welt.“