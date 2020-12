„Das sind lauter Smarties“ : Mehmet Scholl kritisiert Trainerausbildung in Deutschland scharf

Berlin Der frühere Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl hat die Trainerausbildung in Deutschland kritisiert. Folge dessen sei, dass Spieler wesentliche Dinge nicht mehr beigebracht bekämen.

„Das, was der Jogi jetzt ausbadet, das ist einfach, weil du auf höchstem Niveau Spiele verlierst, weil Dinge nicht mehr geschult werden in der Jugend“, meinte der achtmalige deutsche Meister und Champions-League-Sieger von 2001. Die jetzige Generation sei gut, „die können alle was, aber sie können das Wesentliche nicht mehr, was muss ich in welcher Situation im Spiel tun“.