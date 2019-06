Medienbericht : Schweinsteiger Kandidat als TV-Experte bei der ARD

Düsseldorf Bei der ARD könnte im nächsten Jahr ein Weltmeister von 2014 neuer Experte werden. Der TV-Sender hat bereits sein Interesse hinterlegt.

Die ARD hat offenbar Interesse bei Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte für die Fußball-Europameisterschaft 2020 hinterlegt. Das berichtet die Sport Bild. Er soll Nachfolger für Thomas Hitzlsperger werden, der im Februar Sportvorstand bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart wurde. Mittelfeldspieler Schweinsteiger spielt derzeit noch bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Am Montag (17. Juni) gibt es schon mal ein Kennenlernen: Dann ist ARD-Moderator Alexander Bommes mit dem Sportschau Club in Chicago.