Martin Hinteregger vom FC Augsburg: „Es geht in die extrem falsche Richtung"

„Es geht in die extrem falsche Richtung"

Salzburg der österreichische Nationalspieler Martin Hinteregger von Bundesligist FC Augsburg hat sich äußerst kritisch mit der Fußball-Branche auseinandergesetzt.

Als Profi-Fußballer kannst du nicht mehr du selbst sein. Es wäre schön, wenn man das sagen könnte, was man denkt. Und nicht das, was man sagen muss, damit es ruhig bleibt", sagte der 25 Jahre ehemalige Gladbacher im Trainingslager des FCA in Längenfeld.