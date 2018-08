Mario Gomez tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Stuttagrt Die Zeit sei nicht immer einfach gewesen, dafür aber wunderschön: Mario Gomez wird künftig nicht mehr für Deutschland spielen. Dafür hat der Stürmer Gründe.

Das Ende mit dem historischen Vorrunden-Aus in Russland verlief unwürdig. Gomez blickt dennoch positiv zurück. "Für mich ist mit der WM in Russland ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen. Auch wenn das Abschneiden und das klägliche Ausscheiden in der Vorrunde uns alle tief enttäuscht hat", schrieb Gomez und fügte an: "Als ich 2014 verletzt zuschauen musste, merkte ich endlich, wie sehr mir das Team fehlte und was für eine große Ehre es für mich ist, für so eine Mannschaft auflaufen zu dürfen."