Ex-Fußball-Profi : Mario Basler eröffnet Shisha-Bar

Düsseldorf Mario Basler geht offenbar unter die Gastronomen. Der Ex-Fußball-Profi wird laut eines Medienberichts im pfälzischen Eisenberg eine Shisha-Bar eröffnen. Auch der Name des Ladens soll schon feststehen.

Am 28. Juni soll die Shisha-Bar, die seine Initialen und seine letzte Rückennummer beim 1. FC Kaiserslautern tragen wird, eröffnet werden. Alleine betreiben will Basler den Laden „MB30“ jedoch nicht. Unternehmer Yusuf Yurttas, Vorbesitzer der Castello Lounge, wird ihn bei seinem Vorhaben unterstützen. Der 30-fache Nationalspieler kündigte bereits an, nicht jeden Tag vor Ort sein zu können.