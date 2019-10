Soziales Engagement : Manuel Neuer erhält Verdienstorden des Landes NRW

Düsseldorf Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer ist am Mittwoch von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.

Der gebürtige Gelsenkirchener wurde in der Düsseldorfer Staatskanzlei für „sein vorbildliches soziales Engagement“ vor allem im Ruhrgebiet und in seiner Heimatstadt geehrt. Neuer, ließ Laschet wissen, sei ein Held für Millionen von Kindern. „Die wollen alle ganz bestimmt nicht Politiker oder Ministerpräsident werden. Die wollen Manuel Neuer werden“, sagte Laschet. „Sie nutzen ihre Popularität, um sich für die einzusetzen, die es in der Gesellschaft nicht so einfach haben.“ Der Fußball-Weltmeister von 2014 engagiert sich seit Jahren für zahlreiche soziale Projekte im Revier. 2010 gründete er die „Manuel Neuer Kids Foundation“, die sich insbesondere um benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region kümmert. „Als ich von der Auszeichnung gehört habe, war ich zunächst baff“, erklärte der Bayern-Torhüter. „Es ist eine ganz besondere Ehre, und ich nehme die Auszeichnung natürlich sehr gerne an“, betonte Neuer. Die „wahren Helden“ seien für ihn aber die vielen hauptamtlichen und ehrenamtliches Mitarbeiter seiner Stiftung, die die tägliche Arbeit verrichten.