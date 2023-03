„Man hinterfragt alles“ Fußballprofi erwog Karriereende wegen Depressionen

Niklas Schmidt von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat wegen seiner Depression über ein frühes Ende seiner sportlichen Karriere nachgedacht. „Wenn man in einer Depression ist, hinterfragt man alles“, sagte er am Mittwoch in der Sendung „Sportblitz“ von Radio Bremen und ergänzte: „Abrupt die Karriere zu beenden, der Impuls war nicht da. Aber die Überlegungen waren da, es zu tun.“