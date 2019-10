0,1 Promille auf E-Scooter : Mainzer Fußballprofi Szalai muss zahlen

Mainz/Budapest Adam Szalai von Fußball-Bundesligst FSV Mainz 05 ist alkoholisiert in Budapest E-Scooter gefahren und kontrolliert worden. Er entging knapp einem Führerscheinentzug.

Fußballprofi Adam Szalai vom FSV Mainz 05 ist in seiner Heimat Ungarn mit einem E-Scooter in eine Alkoholkontrolle gekommen - und muss zahlen. Der 31 Jahre alte Stürmer hatte den Vorfall erst dem Bundesligisten mitgeteilt und dann via Facebook publik gemacht. Er soll ein Glas Wein getrunken haben.