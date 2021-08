Corona-Chaos vor Ligastart : Mainz reagiert mit Unverständnis auf die ausbleibende Verlegung

Drei Spieler sind aktuell an Corona erkrankt, weitere acht wurden zusätzlich in Quarantäne geschickt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Der FSV Mainz 05 hat vor dem Bundesliga-Start drei Corona-Fälle vermeldet und muss insgesamt elf Personen in Quarantäne schicken. Die Partie gegen RB Leipzig findet dennoch statt. Die Verantwortlichen des Bundesligisten reagieren mit Unverständnis auf die ausbleibende Verlegung.

"Der Nachteil ist sehr groß, da müssen wir nicht drüber reden", sagte Trainer Bo Svensson, dem insgesamt elf Profis wegen Corona-Erkrankungen und folgender Quarantäne-Anordnungen am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) fehlen werden. "Es ist so, dass die DFL sich entschieden hat, dass sie egal was kommt, die Spiele durchziehen wollen."