FSV Mainz 05: Fans müssen als Strafe das Stadion putzen

Mainz Das Abbrennen von Pyrotechnik kommt Vereine teuer zu stehen. Nun hat der FSV Mainz 05 einige Anhänger in Regress genommen. Der Bundesligist geht dabei ungewöhnliche Wege.

Die Vorfälle liegen bereits eineinhalb Jahre zurück, berichtet der „Kicker“. Am Rande der Partie der Mainzer am 24. Spieltag der Saison 2016/17 bei Darmstadt 98 (1:2) waren im Fanblock der Mainzer Pyrotechnik abgebrannt worden. Vom Sportgericht des DFB war der Bundesligist deshalb zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Nun wurden die verantwortlichen Fans in Regress genommen.