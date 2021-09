„Lasst uns gemeinsam durchdrehen“ : Erste Ultragruppen in der Bundesliga kündigen Rückkehr ins Stadion an

Erste Ultragruppen in der Bundesliga kündigen Rückkehr ins Stadion an

Mainz Die Rückkehr zur oft zitierten Normalität scheint nicht mehr weit zu sein in der Bundesliga. Einige Stadien dürfen wieder voll ausgelastet werden. Nun kündigten auch die ersten Ultras die Rückkehr ins Stadion an.

Seit Beginn der Pandemie haben sich die Ultraszenen der Bundesligisten weitgehend aus den Stadien zurückgezogen. Auch seitdem wieder mehr Fans im Stadion erlaubt sind, gibt es weitgehend keine koordinierte Unterstützung seitens der Ultras. Keine Zaunfahnen hängen, keine Vorsänger peitschen die Fans an, keine Fahnen wehen. Konsens der meisten Ultragruppen war, dass man erst wieder bei weitgehender „Normalität“ zurückkehren will. Dieses Ziel scheint nun für die ersten Ultra-Gruppen erreicht.

Die Ultraszene Mainz, Subciety und Chaos Boys Mainz kündigten in einem kurzen Statement an, dass sie am 3. Oktober im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin erstmals seit über eineinhalb Jahren wieder für Stimmung in ihrem Stadion sorgen wollen.