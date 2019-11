Ex-Bayer-Coach : Heiko Herrlich offenbar heißer Trainerkandidat in Mainz

Heiko Herrlich offenbar heißer Trainerkandidat in Mainz

Heiko Herrlich ist nach „Kicker“-Informationen heißer Kandidat auf den vakanten Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Eine interne Lösung kommt offenbar nicht infrage.

Der Tabellen-16. sucht einen Nachfolger für Sandro Schwarz, von dem er sich am Sonntag getrennt hatte. Sportdirektor Rouven Schröder hatte angekündigt, dass der Verein mit großer Wahrscheinlichkeit einen Trainer verpflichten werde, „der mit Mainz 05 intern bisher nichts zu tun hatte“.

Herrlich ist seit seinem Abgang bei Bayer Leverkusen im Dezember 2018 ohne Verein. Vor seinem Engagement bei der Werkself hatte der ehemalige Bundesligaprofi Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 2. Liga geführt.

Das Kommando in Mainz hat vorerst der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernommen. Die Rheinhessen bestreiten ihr nächstes Bundesligaspiel nach der Länderspielpause am 24. November bei der TSG 1899 Hoffenheim. An diesem Freitag absolvieren die 05er ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98.