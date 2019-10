Nach Gelb-Roter Karte : Gesperrter Mainz-Trainer Schwarz will nicht auf der Tribüne sitzen

Mainz Als erster Trainer der Bundesliga-Geschichte hat Manz-Trainer Sandro Schwarz die Gelb-Rote-Karte gesehen und ist deswegen im Spiel beim SC Paderborn gesperrt. Auf der Tribüne will er aber nicht sitzen. Das hat mehrere Gründe.

Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will seine Sperre in aller Zurückgezogenheit abbüßen. "Ich werde nicht auf der Tribüne sitzen, sondern im Stadion nach einem Ort suchen, wo ich das Spiel in Ruhe verfolgen kann. Vielleicht wird es sogar am TV sein", sagte der 40-Jährige dem kicker (Freitagsausgabe).