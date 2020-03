Dramatische Worte : Mainz 05 bangt wegen der Coronakrise ums Überleben

Mainz Die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 haben mit dramatischen Worten vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gewarnt. Prognosen, ob der Klub die Krise überleben wird, wagt niemand abzugeben.

"Ob Mainz die Krise überstehen wird, kann ich nicht beantworten", sagte der kaufmännische Vorstand Jan Lehmann am Donnerstag und ergänzte mit Blick auf die Medienerlöse: "Wenn die Rate, die im Mai aussteht, nicht gezahlt und die Saison abgebrochen würde, reden wir über einen Betrag zwischen 15 und 16 Millionen Euro. Das würde uns sehr, sehr schwer treffen."

Die Rheinhessen waren zuletzt in diversen Medien als ein Verein gehandelt worden, den die Folgen der Krise am ehesten in seiner Existenz bedrohen könnten. Dem entgegnete der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann, dass man sich "nicht treiben" lasse, "schon gar nicht lassen wir uns leiten von populistischen Aussagen". Hofmann stellte klar, dass weder Hilfsfonds noch die Diskussion über die Aufhebung der 50+1-Regel angebracht seien.