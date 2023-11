Nächster „harter Schlag“ Mainz in der Krise, Svensson vor dem Aus?

„Wir werden das Spiel knallhart analysieren“, kündigte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 0:3 (0:1) in den Katakomben des Berliner Olympiastadions an und vermied ein klares Bekenntnis zu Svensson: „Bo sitzt am Samstag auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen können.“