Männer-Regionalliga : Trainerin Grings verliert bei Debüt

Inka Grings an der Seitenlinie des SV Straelen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Straelen Der SV Straelen hat im ersten Spiel einer Trainerin in den obersten vier Männer-Ligen verloren. Der abstiegsbedrohte Regionalligist mit Inka Grings an der Seitenlinie hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang.

Inka Grings hat bei ihrem Debüt als erste Trainerin in der Fußball-Regionalliga der Männer eine Niederlage hinnehmen müssen. Der erstmals von der Ex-Nationalspielerin betreute SV Straelen kassierte am Samstag nach einer Halbzeit in Unterzahl eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Verl. Nach 28 Spieltagen liegt der Klub von der niederländischen Grenze mit 32 Punkten auf dem 14. Tabellenrang der West-Staffel.