Top-Favorit auf Fifa-Auszeichnung Messis persönliche Krönung als Weltfußballer

Messi: Es kann nur einen geben. Nach dem WM-Triumph im goldenen Finalstadion von Lusail am 18. Dezember ist Lionel Messi logischer Anwärter auf den Silberpokal der FIFA als bester Fußballer des Jahres 2022. Wie im Endspiel wird sich der französische PSG-Kollege Kylian Mbappé wohl mit Rang zwei zufriedengeben müssen. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Dritter im Bunde der Nominierten ist Karim Benzema von Real Madrid, der bei der WM verletzt fehlte, aber die Königlichen in der ersten Jahreshälfte zum Sieg in der Champions League schoss. Das brachte ihm immerhin schon vor der WM den Ballon d'Or ein, der von der Fachzeitschrift „France Football“ vergeben wird.