Top-Transfer : Sané kann Bayern noch besser machen

Meinung München Der Wechsel von Leroy Sané zu Bayern München ist perfekt. Der Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme soll mindestens 49 Millionen Euro betragen. Er könnte für die Münchner ein Königstransfer sein.

Er hätte viel teurer sein können. Aber die Bayern, die noch in der vergangenen Saison rund 100 Millionen Euro hätten zahlen müssen, kommen zum einen in den Genuss eines Corona-Rabatts, denn die Krise hat die Transfersummen schrumpfen lassen, weil die Klubs weniger Geld in der Kasse haben. Zum anderen gibt es einen Preisnachlass, weil sich Sané gerade erst von den Folgen seines Kreuzbandrisses erholt. Ein kleines Risiko ist also dabei, obwohl es bei den üblichen medizinischen Untersuchungen wohl keine Auffälligkeiten gegeben hat.