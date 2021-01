Laut Medienbericht : Weiteres Steuerverfahren gegen den DFB

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss sich wegen vermeintlicher Ungereimtheiten um Sachzuwendungen durch einen Sponsor (adidas) wohl vor der Staatsanwaltschaft Frankfurt verantworten. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung am Freitagabend.

Im vergangenen Oktober waren in einem anderen Fall die Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen mehrerer Funktionäre von Steuerfahndern durchsucht worden. Dabei ging es um die Besteuerung der Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Heimspielen der Nationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015. Der DFB sei einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entgangen, hatten die Ermittler mitgeteilt.

In dem neuen Fall geht es der „SZ“ zufolge um „unkorrekte Angaben“ in Lohnsteuer-Anmeldungen sowie in Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen von 2015 bis November 2020. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft kommentierte den Bericht auf Anfrage der Zeitung nicht. Der DFB bestätigte, dass vorsorglich „nach Information des Präsidiums eine Nachmeldung auf Basis einer Maximalbetrachtung an das Finanzamt“ erfolgt sei. Der Fall zeige, dass das neue Warnsystem (Tax Compliance Management System) funktioniere. „Ob und in welcher Höhe überhaupt Steuern nachzuzahlen sind, ist noch zu prüfen“, teilte der Verband mit.