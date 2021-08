Wichtiges Urteil für Fußball-Fans : Landgericht Köln verbietet Polizisten anlasslose Videoüberwachung von Fanblöcken

Die Polizei darf künftig Fußball-Fans nicht mehr präventiv filmen. Foto: dpa/Christian Charisius

Köln Die Polizei darf nicht grundlos in Fanblöcke bei Fußballspielen filmen. Dieses weitreichende Urteil fällte das Landgericht Köln. Damit stärkte es die Grundrechte von Fußball-Fans in den Stadien.

Das Landgericht Köln hat ein weitreichendes Urteil zu Gunsten von Fußball-Fans gefällt, was die polizeiliche Arbeit im Rahmen von Sportveranstaltungen grundlegend ändern könnte. Nach einem Beschluss des Gerichts ist das anlasslose Erstellen von Videoaufnahmen in Fußballstadien ein Eingriff in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Fans, teilte das LG Köln mit. Demnach dürfen Polizisten künftig nicht mehr gezielt die Kamera auf Fanblöcke richten, so lange keine Straftaten begangen werden.

„Das ist ein überraschendes aber weitreichendes Urteil, was unsere Sicht auf die Gesetzgebung endlich bestätigt“, sagte der Rechtsanwalt Stefan Witte, der auch für die Fanhilfe Dortmund agiert, unserer Redaktion. „Das Urteil unterstreicht, dass das Fußball-Stadion nicht per se ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, an dem die Polizei ununterbrochen Filmaufnahmen erstellen darf. Fußball-Fans sind eben keine Verbrecher“, sagte Witte.

Zu diesem Urteil kam es aufgrund eines Falls im Franz-Kremer-Stadion im Sportpark in Köln-Sülz am 26. August 2016. Damals filmten Polizisten mit einer Kamera in den Fanblock von Anhängern des 1. FC Köln, die daraufhin eine gegen die Polizei gerichtete Parole sangen. Zwar wurde die Fans bereits vor dem Amtsgericht freigesprochen, die Staatsanwaltschaft legte aber vor dem Landgericht Berufung ein. Dort stellte der zuständige Richter nun fest, dass der Einsatz von Filmaufnahmen nicht gerechtfertigt gewesen sei und gegen das Polizeigesetz NRW verstoßen habe.

Dieses erlaubt den Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungen nur dann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Die Polizisten argumentierten im Fall von 2016 damit, dass aus der Gruppe bereits in der Vergangenheit Straftaten begangen worden seien, zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen allerdings nicht.

Das Landgericht Köln entschied deshalb, dass die Verwertung der polizeilichen Videoaufzeichnungen einem sogenannten Beweisverwertungsverbot unterliegen. Der zuständige Richter stellte damit den Schutz der Grundrechte der Fußballanhänger höher als die Strafverfolgungsinteressen der Polizei.

„Auf den Aufnahmen sieht bzw. hört man eine große Gruppe meist halbnackter, teilweise etwas schwabbeliger junger Männer die trommeln, brüllen und grölen. Das sind, je nach persönlicher Sichtweise, Geschmacklosigkeiten oder Besonderheiten gemeinsamer Freizeitgestaltung, in keinem Fall aber Straftaten“, teilte das Gericht zu diesem Fall mit.

Das Filmen von Fußballfans in ihren Blöcken ist bei der Polizei seit vielen Jahren Standard. So sollen mögliche Täter bei Vergehen wie dem Zünden von Pyrotechnik besser ausfindig gemacht werden. Diese Praxis könnte nun bald ein Ende haben.

(dör)