Grindel droht weiteres Ungemach : "Lame Duck" bei Fifa und Uefa?

Frankfurt/Main Reinhard Grindel will seine hochdotierten Ämter bei der Fifa und Uefa behalten. In beiden Verbänden drohen dem 57-Jährigen aber Ethik-Untersuchungen.

Reinhard Grindels Abgang war glanzlos. Kommentarlos stieg der 57-Jährige nach seinem Rücktritt ins Auto, den Weg durch die Otto-Fleck-Schneise vorbei am Frankfurter WM-Stadion wird der vom Hof gejagte Ex-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes in Zukunft nur noch selten antreten. Dass Grindel trotzdem seine hochdotierten internationalen Ämter bei der Fifa und Uefa behalten will, ist für den DFB ein Problem.