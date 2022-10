„Fast unwirklich“ : Lahm, Schuster und Rummenigge in der Hall of Fame

Philipp Lahm ist neu in der Hall of Fame. Foto: dpa/Matthias Balk

Dortmund Die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat am Freitag prominenten Zuwachs erhalten. Philipp Lahm, Bernd Schuster und Karl-Heinz Rummenigge wurden offiziell aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei einstige Weltstars sind neueste Mitglieder in der Hall of Fame des deutschen Fußballs: Philipp Lahm, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014, Mittelfeld-Ikone Bernd Schuster und der zweimalige Vize-Weltmeister Karl-Heinz Rummenigge wurden von einer Jury aus führenden Sportjournalistinnen und Sportjournalisten gewählt. Das Trio wird bei einer Preisverleihung im kommenden Jahr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund offiziell aufgenommen.

Der langjährige Bayern-Profi Lahm (38) ist in der Ruhmeshalle nach Miroslav Klose der zweite Spieler aus dem Weltmeisterteam von Rio de Janeiro. Der ehemalige Bayern-Vorstandschef Rummenigge (67) wurde nicht Weltmeister, er stand aber als Spielführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zweimal im Finale (1982 und 1986). Schuster (62) gewann an seiner Seite 1980 den EM-Titel und spielte in Spanien für den FC Barcelona, Real und Atletico Madrid.

„Es fühlt sich fast unwirklich an, einen Platz an der Seite der ganz großen Legenden unseres Sports zu bekommen. Ich wusste zwar nicht, dass ich schon museumsreif bin, aber ich freue mich ganz besonders über diese außergewöhnliche Auszeichnung“, meinte Lahm.

Nachdem er im Mai bereits in die italienische Hall of Fame aufgenommen worden sei, so Rummenigge, „freue ich mich nun umso mehr, dass mir diese Ehre auch in meinem Heimatland zuteil wird. Die Hall of Fame bedeutet für mich vor allem, dass das Deutsche Fußballmuseum einen Ort geschaffen hat für Persönlichkeiten, deren Namen unweigerlich mit unvergessenen Erlebnissen verbunden sind.“.

Schuster ergänzte: „Ich habe meine Heimat in all den Jahren in Spanien nie aus den Augen verloren, im Gegenteil. Ich habe mich immer auch als Botschafter Deutschlands in Spanien betrachtet, und bin deshalb sehr stolz über diese Auszeichnung.“

Die diesjährigen Zugänge aus dem Fußball der Frauen (Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben, Anne Trabant-Haarbach, Ariane Hingst und Nadine Angerer) waren bereits im Juli aufgenommen worden.

Die Jury hatte über die Wahl jeweils eines Spielers aus Abwehr, Mittelfeld und Angriff zu entscheiden. Lahm (16 Stimmen), Schuster (9) und Rummenigge (15) setzten sich jeweils deutlich durch. Zur Wahl standen ausschließlich Personen, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet hatten.

Insgesamt standen 82 Spieler auf der Shortlist für die Neuaufnahme. Zu berücksichtigen sind insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball.

(SID/stja)