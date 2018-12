Länderspiele: Das sind die Termine der Nationalmannschaft im Jahr 2019

München Der Terminplan für die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2019 steht fest. Los geht es im März mit einem Freundschaftsspiel gegen Serbien. Die Spielorte stehen für die meisten Partien noch nicht fest.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten Länderspiel nach dem enttäuschenden WM-Jahr 2018 am 20. März (20.45 Uhr/RTL) auf Serbien. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Der Spielort Wolfsburg stand bereits länger fest. Gegen die Serben hat eine Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bislang zweimal gespielt (ein Sieg 2008, eine Niederlage WM 2010).

Vier Tage nach dem Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw zum Start in die EM-Qualifikation am 24. März in Amsterdam auf die Niederlande. Die Spielorte für die weiteren Heimländerspiele der Mannschaft sollen durch das DFB-Präsidium bis Ende Januar 2019 festgelegt werden.