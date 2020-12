Meiste Tore für einen Verein : Messi bricht Uralt-Rekord von Pelé

Barcelona Barcelonas Superstar Lionel Messi hat einen uralten Rekord von Brasiliens Fußballegende Pelé gebrochen. Im Ligaspiel gegen Real Valladolid erzielte Messi sein 644. Tor für die Katalanen – nie hat ein Spieler mehr Tore für einen Verein erzielt.

Beim 3:0-Erfolg der Katalanen am Dienstagabend bei Real Valladolid schaffte der Clubkollege von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen die historische Bestmarke in der 65. Minute: Nach schönem Sohlen-Pass von Pedri traf Messi mit seinem 644. Tor für Barça zum Endstand. Niemals zuvor hat ein Profi für einen einzigen Club so oft ins Netz getroffen. Der heute 80 Jahre alte Brasilianer Pelé hatte es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht.