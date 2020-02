Kritik am DFB : Fußball-Lehrer fordert Lizenz-Pflicht für Jugendtrainer

Düsseldorf „Im Jugendfußball läuft etwas schief“, sagt Fußballtrainer Rolf Mauritz aus Issum. Er ist Mitglied im Bund Deutscher Fußball-Lehrer und kritisiert den DFB für die Ausbildung im Jugendbereich. Der DFB sieht das anders.

„Seit Jahren läuft im Jugendfußball schon etwas schief“, sagt Mauritz trotzdem. Er stößt an, dass schon in kleineren Vereinen bestens geschulte Trainer arbeiten sollten. Denn er erkenne immer häufiger, dass die oftmals ehrenamtlichen Übungsleiter in kleineren Vereinen überfordert seien und nicht richtig trainierten. „Es ist wichtig, dass die Trainer an der Basis für guten Jugendfußball ausgebildet werden“, sagt Mauritz und nimmt den DFB in die Pflicht, seinen Blick in Sachen Trainerausbildung weiter nach unten zu richten. Eine solche Ausbildung sei wichtig, damit es Spieler bis in die Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine und dort bis in den Seniorenbereich schaffen.