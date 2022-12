„Halte durch, König!“ Große Sorge um Brasiliens Idol Pele

Die Nachricht allerdings, die wenige Minuten später von den Medizinern des Albert-Einstein-Hospitals in Sao Paolo folgte, offenbarte eine andere Perspektive: Der Gesundheitszustand des 82-Jährigen hat sich offenbar drastisch verschlechtert. Die behandelnden Ärzte teilten am Mittwochabend mit, dass der Krebs weiter fortschreite. Auch sprachen die Mediziner von „Nieren- und Herzfunktionsstörungen“, Pele benötige eine „intensivere Betreuung“, wenngleich er sich „weiterhin in einem normalen Zimmer“ befinde.