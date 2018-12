Kommentar zu Krawallen in Duisburg : König Fußball regiert die Gleise

Duisburg Am Samstag legt ein Drittliga-Spiel den Duisburger Hauptbahnhof lahm. Die Öffentlichkeit hat sich damit abgefunden, dass der Fußball am Wochenende den Bahnverkehr regiert. Kommentar zu einer Bankrotterklärung.

„Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung“, lautet ein vonseiten der Bahn oft genutzter Hinweis, wenn der reguläre Fahrplan mal wieder aus den Fugen geraten ist. Sei es wegen Vandalismusschäden an der Strecke, umgekippten Bäumen, gestörten Stellwerken – oder wegen eines Fußballspiels. Wer in NRW am Wochenende den ÖPNV nutzen will, lässt sich auf ein Glücksspiel ein, denn es gilt: Viele Räder stehen still, wenn der starke Arm der Fußballfans es will.