Korruptionsverdacht : Haftstrafen für Valcke und PSG-Präsident Al-Khelaifi beantragt

Muss der mächtige Boss von Paris Saint-Germain in Haft? Das Schweizer Bundesstrafgericht hat das für Nasser Al-Khelaifi beantragt. Auch Ex-Fifa-Generalsekretär Valcke wäre betroffen.

Das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona hat in einer Berufungsverhandlung 35 Monate Haft für den früheren Fifa-Generalsekretär Jerome Valcke wegen möglicher Korruption bei der Vergabe von Medienrechten an Weltmeisterschaften gefordert. Nasser Al-Khelaifi, Präsident des französischen Topklubs Paris St. Germain und Chef der Medien-Gruppe beIn, soll für 28 Monate ins Gefängnis.