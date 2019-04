Mega-Transfers im Fußball: Es ist wieder Zeit für Schnappatmung

Düsseldorf Die Bayern zahlen 80 Millionen Euro für einen Verteidiger. Darüber kann das Ausland nur müde lächeln. Real Madrid will für Kylian Mbappé 280 Millionen locker machen. Unsere Kolumne Gegenpressing.

Es ist noch nicht so lange her, da bekamen die Schatzmeister von Profiklubs Schnappatmung, wenn von Transfersummen jenseits der Zehn-Millionen-Euro-Grenze die Rede war. Nicht nur in dieser Hinsicht sind die Funktionäre im Berufssport inzwischen ziemlich abgehärtet. Sie heißen auch nicht mehr Schatzmeister, sondern Geschäftsführer oder Vorstand Finanzen.

Und Nehmerqualitäten sind weiterhin gefragt. Denn der Irrsinn hört ja nicht auf. Bayern München zahlt lässig 80 Millionen Euro für Lucas Hernández, einen Abwehrspieler mit einem leichten Knieschaden, den die Münchner Orthopäden in Kürze beigelegt haben wollen. Das lässt die Bundesliga-Fans die Stirn in Falten legen. Das befreundete Ausland ist längst weiter.

Eine Zeit lang glaubten selbst Experten, dass so etwas wohl nicht mehr steigerungsfähig sei. Die aber machten ihre Rechnung ohne den unermüdlichen Ehrgeiz von Florentino Perez, Real Madrid mit allen Mitteln zum besten Klub der Welt zu machen. Die Schmach des frühen Ausscheidens einer in die Jahre gekommenen Meistermannschaft aus der Champions League will der Real-Präsident damit tilgen, dass er im Sommer mal kurz 500 Millionen Euro auf den Markt wirft. Allein 280 Millionen soll ihm nach zuverlässigen Informationen der Transfer von Mbappé wert sein. Dazu sollen Eden Hazard vom FC Chelsea und Sadio Mané vom FC Liverpool abgeworben werden. Das wäre dann der Moment, in dem auch hartgesottene Finanzvorstände wieder mal Schnappatmung bekommen. Bis in ein paar Jahren, wenn der erste Spieler für 500 Millionen Euro gehandelt wird. Normal ist das schon lange nicht mehr.