Kolumne Gegenpressing: Neues von den Ober-Bayern

Düsseldorf Zum Glück haben die Fußballvereine ihre eigenen Medien. Wenn die nicht mehr reichen, gehen die Funktionäre auf den Boulevard.

Andere Botschaften, die nach Meinung des Vereins überhaupt nicht dringend unters hungrige Fußballvolk gebracht werden müssen, werden einfach nicht abgefragt. So schön kann Öffentlichkeitsarbeit sein. Nationalspieler Thomas Müller hat dort neulich wichtige Dinge gesagt. Zum Beispiel, dass er nun unheimlich motiviert sei, weil es bei der Weltmeisterschaft in Russland ja nicht so ganz rund gelaufen ist. So viel Kampfgeist freut den Fan.

Weil der Ober-Bayer an sich, mithin der leitende Funktionär im Klub, auch nicht so viel mehr Zeit hat als die geplagten Fußballspieler, befriedigt er sein Mitteilungsbedürfnis am liebsten in jenen Medien, die ihr Erscheinen dem segensreichen Wirken des Springer-Konzerns verdanken. Es vergeht keine Woche, in der Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seine Vorstellungen nicht über „Sport-Bild“ (dort am liebsten) und „Bild“ verbreitet. Und weil der Präsident des Klubs, Uli Hoeneß, es offenbar gar nicht so recht verknusen kann, dass der Kalle tageweise die Meinungshoheit für sich reklamiert, hat er sich von der „Bild“ als Deutschlands Spitzen-Populist in der Özil-Debatte zitieren lassen. Die Einsicht, Özil habe seit Jahren einen „schönen Dreck“ zusammengespielt, hat Hoeneß ziemlich allein. Von Daten lässt er sich schließlich so wenig in seinem Urteil beeinflussen wie andere, die zurzeit mit dem Säbel über den Boulevard ziehen. Da kennt er keine Verwandten.