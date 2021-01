Fifa bestätigt Novum : Erstmals weibliches Schiedsrichter-Team bei Klub-WM

Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele bei der Klub-WM leiten. Das gab die Fifa am Montag bekannt.

An der Klub-WM nehmen die sechs besten Teams der Kontinente teil, aus Europa Champions-League-Sieger FC Bayern, der erst im Halbfinale am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt al-Duhail SC für Gastgeber Katar. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am 19. Januar in Zürich.