Fußballstar als römischer Soldat Wie viel Zlatan in der Rolle von Ibrahimovic bei Asterix und Obelix steckt

Eigentlich entspricht es so gar nicht seinem Selbstverständnis und Ego, dass er nicht direkt den römischen Herrscher Caesar mimt. Immerhin stammen von Ibrahimovic Sprüche wie: „Ich brauche nicht zu Träumen, ich bin der Traum“, „Ich bin kein typischer Schwede, aber ich habe Schweden auf die Karte gebracht“ oder „Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will. Ich werde Gott in Manchester“. Seine Autobiografie heißt vielsagende: „Ich bin Zlatan“. Und diese Aussage hat ihn vielleicht erst in den Asterix-Film gebracht: „Ibra kam und hat die Macht in Frankreich übernommen“.