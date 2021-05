Auch Schweinsteiger-Bruder erhält Lizenz : Kim Kulig und Miroslav Klose jetzt offiziell Fußball-Lehrer

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund hat 25 neue Fußball-Lehrer ausgebildet. Unter anderem erhielten Miroslav Klose und die ehemalige Nationalspielerin Kim Kulig ihre Zertifikate am Mittwoch.

Europameisterin Kim Kulig und Weltmeister Miroslav Klose gehören zu den Abschlussabsolventen des 67. Fußball-Lehrer-Lehrgangs beim DFB. Die Zertifikate an alle 25 Teilnehmer wurden am Mittwoch von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nach den Prüfungen übergeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Der 67. Trainer-Lehrgang hatte im Juni 2020 begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der DFB von Beginn an auf reduzierte Gruppenstärken in der Präsenzphase sowie auf mehrere Online-Seminare gesetzt. Der Erwerb der Lizenz ist Voraussetzung, um unter anderem in der Bundesliga dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten.