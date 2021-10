Nach dem 0:11 gegen Essen : Zweifel an der Regionalligatauglichkeit des KFC sind angebracht

Meinung Krefeld Dass der KFC Uerdingen in dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen muss, war eingeplant. Dass die Mannschaft gegen Meisterschaftsfavorit Essen verliert auch. Ein zweistelliges Desaster allerdings nicht. Und dennoch ist nicht jeder überrascht.

Es war nicht die erste, sondern die dritte deftige Niederlage, die der KFC Uerdingen in dieser Saison kassiert hat. Dem 0:6 in Oberhausen und 2:8 in Köln folgte jetzt das 0:11 gegen Essen – ausgerechnet drei Tage nach dem ersten Saisonsieg (2:0 gegen Lotte), just in dem Moment, da der KFC glaubte, wettbewerbsfähig und in der Liga angekommen zu sein.