Klassenerhalt ist das Ziel : KFC erteilt Spielern keine Freigabe

Krefeld Einen Ausverkauf in der Transferperiode wollen die Uerdinger ebenso vermeiden wie den Abzug von drei Punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Derweil gehen die Fans auf die Barrikaden.

Bislang hat der DFB nur die beiden Spiele gegen den FC Ingolstadt und beim SV Meppen vom Spielplan abgesetzt. Da das Gesundheitsamt jedoch eine zweiwöchige Quarantäne verhängt hat, wird auch das Heimspiel gegen Hansa Rostock (30. 1.) zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden müssen. So dürfte es erst am 7. Februar beim FC Bayern II weitergehen.

Die Spieler haben gezwungenermaßen die Füße hochgelegt. Weil Trainer Stefan Krämer und ein Spieler positiv getestet wurden, befindet sich die Mannschaft in zweiwöchiger Quarantäne. Die meisten von ihnen verbrachten das Wochenende vor dem Fernseher und schauten anderen beim Fußballspielen zu. Nachdem sich die Uerdinger in der vergangenen Woche von Heinz Mörschel und Stefan Velkov getrennt haben, wurde dies von vielen Fußballfreunden angesichts der prekären Finanzlage als Beginn eines Ausverkaufs gedeutet.

Dass dies nicht so ist, machte der Verein inzwischen aber auch einigen Spielern klar, die damit geliebäugelt hatten, den klammen KFC zu verlassen und sich einem anderen Verein anzuschließen. Vor allem Leistungsträger wie Gino Fechner hatten die Aufmerksamkeit der Konkurrenten geweckt, aber auch Kolja Pusch und Dave Gnaase. Dem schob der KFC jedoch einen Riegel vor. „Wir planen, keine weiteren Spieler abzugeben, weil wir alles dafür tun wollen, dass der KFC auch in der nächsten Saison in der dritten Liga spielt“, sagte Niko Weinhart im Gespräch mit unserer Redaktion. Der für den sportlichen Bereich verantwortliche Geschäftsführer fuhr fort: „Gegebenenfalls könnte uns noch ein Spieler im Winter verlassen, der über eine entsprechende Ausstiegsklausel verfügt.“ Die Transferperiode endet am 31. Januar.