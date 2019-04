Erb und Maroh streiten um einen Platz : Das Luxusproblem des KFC

Kapitän Mario Erb beim Torjubel. Foto: samla.de

Krefeld In Mario Erb und Dominic Maroh verfügen die Uerdinger über zwei Innenverteidiger mit ähnlichen Qualitäten. Gut möglich, dass heute die beiden Führungsspieler erstmals gemeinsam zum Einsatz kommen.

Die Innenverteidigung bildet meist ein Paar. Dabei handelt es sich oft um Spieler mit ziemlich unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Die Älteren unter den Fußballfreunden erinnern sich dabei gerne an Franz Beckenbauer und Georg Schwarzenbeck. Das Duo war der Garant für eine stabile Defensive bei Bayern München und in der Nationalmannschaft. Sie trugen maßgeblich dazu bei, dass Deutschland 1974 Weltmeister wurde und Bayern 1974, 1975 und 1976 den Europapokal der Landesmeister gewann. Der elegante Beckenbauer und der rustikale Schwarzenbeck ergänzten sich in ganz vorzüglicher Weise.

Auch heute noch bauen Trainer in der Innenverteidigung auf unterschiedliche Typen. Das war und ist beim KFC Uerdingen nicht anders. In der vergangenen Saison bildeten Kapitän Mario Erb und Christopher Schorch das Duo. Auch diese beiden ergänzten sich nahezu ideal: Hier Erb, der Techniker und Aufbauspieler, da Schorch, der körperlich robuste Zerstörer.

Info Das Restprogramm des KFC Uerdingen 27. April: VfR Aalen 4. Mai: Energie Cottbus 11. Mai: Hansa Rostock 18. Mai: SV Wehen Wiesbaden Heimspiele fett gedruckt

In dieser Saison kam ein neues Pärchen hinzu. Da schien es ein Glück, dass der KFC Dominic Maroh verpflichtet hatte, als sich im Herbst Erb schwer verletzte (Bruch des Schienbeinkopfes). Und in Assani Lukimya stand auch ein physisch starker Abwehrspieler bereit, als Schorch den Verein verlassen musste.

In den vergangenen Wochen schien der KFC jedoch ein Luxusproblem zu haben, denn es spielten entweder Erb oder Maroh. Wenngleich es natürlich Unterschiede gibt, so sind sie sich doch ähnlich und beanspruchen den Platz in der Innenverteidigung. Beide verfügen über ein gutes Auge und Stellungsspiel, beide über eine hervorragende Technik. Maroh ist jedoch einer, der das Spiel eher beruhigt, Erb einer, der den direkten Spielaufbau sucht. Und beide sind Führungspersönlichkeiten. Erb wurde bereits vor knapp zwei Jahren zum Kapitän gewählt, Maroh kam in den Spielerrat, und ihm wurde die Binde übertragen, als Erb nicht spielte.

Nach der Winterpause führte Erb die Mannschaft nur fünf Mal aufs Feld, was ihm natürlich nicht gefiel. In Essen, in Lotte und gegen Braunschweig saß dann Maroh auf der Bank, was ihm nicht schmeckte.