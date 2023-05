Nach dem Misstrauensvotum Marc Schürmann könnte Damien Raths als Vorsitzender des KFC Uerdingen folgen

Damien Raths, der noch amtierende Vorsitzende des KFC Uerdingen hat sicherlich seine Verdienste. Sie liegen in der Bereitschaft, Verantwortung übernommen zu haben, als der Verein insolvent war, vor allem aber in vertrauensbildenden Maßnahmen bei der Stadt, dem Kooperationspartner SC Bayer 05 Uerdingen im Nachwuchsbereich und Geschäftspartnern. Allerdings sind nun auch seine Schwächen im sportlichen und wirtschaftlichen deutlich geworden. Die aufgrund einer verfehlten Personalpolitik enttäuschende zweite Saison hat ein – wenn auch überschaubares – Minus in der Kasse zur Folge. Das trägt neben dem Debakel bei der Präsentation des künftigen Hauptsponsors dasbob maßgeblich zur Rücktrittsforderung bei, die der Verwaltungsrat ausgesprochen hat. Dem Vernehmen nach geht es nur noch um Raths finanzielle Forderungen, die sein Anwalt geltend macht. So scheinen eine Einigung und der Rücktritt schon in Kürze zu erfolgen.