Gremien haben erneut versagt Der smarte Damien Raths war ein Alleingänger

Und doch gibt es erhebliche Unterschiede zu den bisherigen Situationen. Diesmal haben es ein Vorstand und ein Verwaltungsrat in nicht einmal eineinhalb Jahren geschafft, den Verein erneut wirtschaftlich vor die Wand zu fahren. Diesmal war es aber kein Investor, der viel Geld mitbrachte, sondern einer, den der Verwaltungsrat als fähig auserwählt hatte: Damien Raths. Er wurde von seinen Vorstandskollegen Christoph Lenz und Andreas Scholten nicht gebremst und vom Verwaltungsrat nicht kontrolliert. Der smarte, freundliche Herr Raths kam mit allen bestens aus, nur hatte er keine Ahnung vom Profifußball, kein Netzwerk und, wie sich jetzt herausstellt, erhebliche Defizite in Sachen Wirtschaftskompetenz. Dass er alleine schalten und walten konnte, dass es keine Transparenz gab, was unsere Redaktion bereits vor einem Jahr tügte, das müssen sich seine Mitstreiter ankreiden lassen. Ganz gleich, ob ein fünftes Insolvenzverfahren noch abgewendet werden kann oder nicht: das erneute wirtschaftliche Desaster ist eine schwere Bürde.