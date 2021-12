Wegen Stadion Grotenburg und anderer Sportplätze : WDFV-Präsident Peter Frymuth kritisiert Stadt Krefeld

Peter Frymuth, der Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes. Foto: WDFV

Krefeld Dem Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes tun aber nicht nur vor allem die KFC-Fans leid, sondern auch die Amateurfußballer. Viele Klagen wegen der mangelhaften Sportstätten werden an den Verband herangetragen.

Der KFC Uerdingen steht sportlich schlecht und zudem heimatlos da. Der Traditionsverein ist abgeschlagener Tabellenletzter der Fußball-Regionalliga und designierter Absteiger. Doch was noch viel schlimmer ist: Sein letztes Meisterschafts-Heimspiel hat er am 5. Mai 2018 in Krefeld, im Stadion Grotenburg, austragen können. Seit über dreieinhalb Jahren müssen die Anhänger weite Fahrten auf sich nehmen, wenn sie ihre Mannschaft sehen wollen. Wir sprachen mit Peter Frymuth, Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) über die Situation.

Herr Frymuth, sicherlich verfolgen auch Sie das Geschehen in Uerdingen. Wie beurteilen Sie es mit der vielleicht notwendigen Distanz?

info Funktionär seit Jahrzehnten Peter Frymuth ist am Dienstag 65 Jahre alt geworden. Der gebürtige Düsseldorfer spielte einst beim Lohausener SV. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ämter Er ist er Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, dessen Präsidium er seit 2013 angehört; zudem ist er Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes und Präsident des Fußballverbandes Niederrhein.

Frymuth Zunächst sollten zwei Faktoren unterschieden werden. Da ist zum einen die sportliche Seite, die unter den Voraussetzungen, die vor der Saison für den KFC gegeben waren, nicht so überraschend ist. In der Kürze der Zeit eine Mannschaft auf Regionalliga-Niveau aufzubauen, ist eine riesengroße Herausforderung. Zweitens muss berücksichtigt werden, dass der neue Vorstand sehr bemüht ist, die Dinge wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Auch das ist eine große Herausforderung.

Hinzu kommt die Problematik Grotenburg.

Frymuth Dieser Umstand tut mir vor allem für die Fans sehr leid, die seit Jahren weite Wege in andere Städte auf sich nehmen müssen, um die Heimspiele ihrer Mannschaft zu besuchen. Das ist eine extrem schwierige Situation für die Fans und den Verein. Ich war beim Verbands-Pokalspiel der Uerdinger gegen Lohausen Ende September vor Ort. Da kamen über 1.500 Zuschauer auf die Bezirkssportanlage Hubert-Houben-Kampfbahn, auf der eine großartige, stimmungsvolle Atmosphäre herrschte. Das hat mir noch einmal verdeutlicht, über welch große Anhängerschaft und Unterstützung der Verein verfügt.

Warum ist das bei der Stadt Krefeld nicht der Fall, die die Sanierung des Stadions Grotenburg auch nach über dreieinhalb Jahren noch nicht fertig gestellt hat?

Frymuth Zunächst einmal waren es gravierende Fehleinschätzungen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg die notwendigen Wartungsarbeiten an dem Stadion nicht vorzunehmen. Doch die Versäumnisse der Vergangenheit spiegeln sich nicht nur am Stadion Grotenburg, sondern auf vielen Anlagen der Amateurfußballer wider. Ich höre immer wieder Klagen aus der Fachschaft Fußball des Stadtsportbundes und von den Vereinen, wie wenig an die allgemeinen Sportanlagen in Krefeld gedacht wird. Deshalb überrascht es mich nicht, dass man auch einem solch geschichtsträchtigen Stadion wie der Grotenburg nicht die notwendige Erhaltung und Pflege hat zukommen lassen. Diesbezüglich wünschte ich mir etwas mehr Dynamik bei der Umsetzung und Realisierung der Sanierungsarbeiten in der Grotenburg und den anderen Sportanlagen.

Der KFC Uerdingen spielte drei Jahre lang in der 3. Liga, ohne ein einziges Spiel in seiner Heimatstadt austragen zu können. Kennen Sie ähnliche Fälle?

Frymuth Es gibt Fälle, in denen Vereine in ein anderes Stadion ausweichen müssen, zum Beispiel weil bauliche Anpassungen erforderlich waren. Bei der Grotenburg waren die Probleme grundlegender. Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Als Viktoria Berlin im Sommer in die Dritte Liga aufgestiegen ist, wurde dort kurzfristig gehandelt und die Möglichkeit einer Heimspielstätte realisiert. Auch an anderen Standorten, z.B. in Saarbrücken, gab es Probleme, aber nicht über eine derart lange Zeitschiene. Das ist eine unglückliche Situation für den KFC Uerdingen, denn dieser Fußballstandort verfügt in Deutschland über eine traditionsreiche Geschichte. Über eine so lange Zeit kein Heimspiel zu haben: Das ist für die Fans schon schwer, beziehungsweise gar nicht zu ertragen.

Das klingt, als würde Sie die Entwicklung in Uerdingen nicht kalt lassen.