Geburtsstunde einer neuen Mannschaft? : Beim KFC haben die Wehen eingesetzt

Krefeld Beim 2:2 gegen die SpVgg Unterhaching gibt es nur einen Punkt für den KFC Uerdingen. Trotzdem sind alle zufrieden. Die Zuschauer feiern die Mannschaft, Präsident Ponomarev lobt die Spieler. Aus gutem Grund.

Eigentlich hatte Trainer Heiko Vogel ein ganz klares Ziel ausgegeben: „Für mich zählt nur ein Sieg.“ Die Fans sahen das ganz ähnlich. Wollte der KFC Uerdingen nicht den Saisonstart in der Dritten Liga verpatzen, musste er das Heimspiel gegen Unterhaching gewinnen. Die Partie endet 2:2 und fast alle revidieren ihr Urteil. „Das war eine herausragende Leistung meiner Mannschaft“, sagte Vogel. Die Fans verabschiedeten die Mannschaft mit prasselndem Applaus und Präsident Mikhail Ponomarev ging in die Kabine, um den Spielern zu gratulieren. Wie kann das sein?

Gründe waren der Spielverlauf und die Art und Weise des mannschaftlichen Auftritts. Der Spielverlauf in Kürze: Lattenkopfball von Roberto Rodriguez, im Gegenzug das 0:1 durch einen abgefälschten Schuss, das 0:2 nach einem Fehler von Abwehrchef Andreas Maxsö. Da war gerade einmal eine Viertelstunde gespielt.

Assani Lukimya muss zwei Spiele aussetzen. So lautet das Urteil des Sportgerichts, nachdem der Verteidiger die Rote Karte gesehen hat. Lukimya wird bei der SG Sonnenhof Großaspach und gegen den FC Ingolstadt fehlen.

Jetzt begann eine entscheidende Phase des Spiels, vielleicht sogar der Saison. Die Spieler – von Kritikern als zusammengewürfelter Haufen ohne Teamgeist und Leistungswillen etikettiert – zeigten eine Reaktion, die ihnen in diesem Moment nur wenige zugetraut hatten. Sie waren zunächst natürlich beeindruckt, doch nach ein paar Minuten rafften sie sich auf und stemmten sich gegen das drohende Desaster. Tore durch Rodriguez und Franck Evina brachten den Ausgleich. Doch in der 39. Minute patzte Assani Lukimya doppelt: Ballverlust und Foul – Rote Karte. Doch in Unterzahl wird der KFC noch stärker und ist dem Sieg näher als die Gäste. Kurz vor Schluss trifft Selim Gündüz den Pfosten. Keine drei Punkte, aber dennoch irgendwie gewonnen.