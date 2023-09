Team stabil, Fans schwankend Beim KFC Uerdingen stehen Leistung und Ertrag in einem Missverhältnis

So unberechtigt die Kritik der Fans an der Leistung war, so berechtigt war die Enttäuschung über den verpassten Sieg. Letztere brachten der Trainer und die Spieler deutlich zum Ausdruck. Sie waren mit dem 0:0 auswärts beim Tabellenzweiten Kleve keineswegs zufrieden. „Das ist nicht unser Anspruch“, sagte der eingewechselte Stürmer Pascal Weber. „Die Chancen haben wir nicht genutzt und nicht zwingend genug gespielt. Die Abwehrleistung war super. An der Einstellung hat es nicht gelegen.“