Künftiger KFC-Manager : Präsident Ponomarev dementiert Gerüchte über Erik Meijer

Krefeld Im Netz tauchen manchmal Gerüchte auf, wo jeder auf Anhieb weiß: da ist nichts dran. Aber wenn sich Interessierte Fakten puzzlemäßig zurecht legen, entsteht die Ahnung: da könnte was dran sein. So ist es im Fall des KFC Uerdingen und Erik Meijer.

Erik Meijer wird zum Jahresbeginn neuer Manager des KFC Uerdingen. Diese Nachricht, die aus dem Umfeld von Alemannia Aachen, seiner letzten Station als aktiver Fußball-Profi, kommt, elektrisierte viele Fußballfans. Und für viele erschien die Verpflichtung des Niederländers sogar plausibel: Immerhin hat er in der Saison 1995/96 für die Blau-Roten gespielt und in der Saison elf Mal ins Schwarze getroffen. Zudem haben die Uerdinger im Sommer in Torhüter Hidde Jurjus und Mittelfeldspieler Peter van Ooijen zwei Niederländer verpflichtet. Wenn der KFC also verstärkt die holländische Karte spielt, ist doch ein Engagement von Erik Meijer als Manager durchaus vorstellbar.