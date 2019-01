Aus dem Trainingslager: Was am Rande des Platzes geschah

Was am Rande des Platzes geschah

Von Spielern, die fehlen, und jenen, die richtig zur Sache gehen

Torjäger Osawe ist noch nicht in Belek

Eigentlich hatte Trainer Stefan Krämer gehofft, Osayamen Osawe würde noch ins Trainingslager nach Belek kommen. Doch da sich die Formalitäten wohl über den Freitag Nachmittag hinaus verzögert haben, deutet vieles darauf hin, dass der Stürmer, der vom Zweitligisten FC Ingolstadt zum KFC wechseln wird, möglicherweise erst in Krefeld zur Mannschaft stößt. „Vielleicht klappt es kurzfristig noch und er kommt am Samstag“, meinte Krämer. Doch da in den Bürostuben am Wochenende nicht gearbeitet wird, ist es die Chance gering. Denn am Montag bräuchte er nicht mehr kommen, denn am Mittwoch kehren die Blau-Roten nach Deutschland zurück.