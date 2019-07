Uerdingen startet mit Heimspiel gegen Halle : KFC-Trainer Vogel interessiert der Spielplan nicht

Werfenweng Der Spielplan wurde im Trainingslager von den Spielern des KFC Uerdingen unterschiedlich aufgenommen. Der neue Torhüter Lukas Königshofer freut sich auf das Heimspiel zum Auftakt gegen seinen Ex-Klub Halle.

Als der Spielplan der Dritten Liga vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht wurde, stand die Manschaft noch in Pfarrwerfen auf dem Trainingsplatz. Doch Geschäftsführer Niko Weinhart pflüsterte den Spielern den Gegner des Auftaktspiels zu, es sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Das Auftaktprogramm der Uerdinger hat es in sich: gegen Halle, beim Aufsteiger Bayern München II, gegen Unterhaching, in Großaspach und gegen Zweitliga-Absteiger Ingolstadt.