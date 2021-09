Nach Ausfall von Justin Ospelt : KFC Uerdingen begibt sich auf Torhütersuche

Krefeld Justin Ospelt war die Nummer eins und der Kapitän. Jetzt fällt der Nationaltorhüter aus Liechtenstein Monate aus. In Jovan Jovic und Timo Meißner hat der KFC Uerdingen noch zwei Keeper. Warum er trotzdem nachrüsten will.

Nun hat der KFC in Jovan Jovic eine gute Nummer zwei. Der 19-Jährige wird am Samstag (14 Uhr, Grenzlandstadion) im Regionalligaspiel bei Borussia Mönchengladbach II natürlich zwischen den Pfosten stehen. Darin sieht Trainer Dmitry Voronov auch kein Problem. „Jovan hat die meisten Spiele für uns gemacht“, sagt er. „Und er hat gute Leistungen gezeigt.“ Trotzdem sagt Voronov auch: „Wir müssen auf der Position etwas tun.“

Die Aufgabe dürfte so manchen Schlussmann reizen, denn über mangelnde Arbeit wird er sich in Uerdingen nicht beschweren können. In den bisher fünf Begegnungen in der Regionalliga kassierte der KFC sage und schreibe 20 Gegentore. Es dürfte somit in den kommenden Wochen und Monaten genügend Gelegenheit bestehen, sich auszuzeichnen und so den Marktwert zu steigern.