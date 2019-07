Die neue Nummer eins beim KFC : Königshofer ist für Krefeld wichtig

Werfenweng Der 30 Jahre alte Torhüter verlässt Unterhaching aus nicht ganz alltäglichen Gründen. Und mit einem Kasten Bier das Flugzeug zu besteigen, ist ebenso ungewöhnlich. Die neue Nummer eins des KFC Uerdingen ist ein Typ.

Einige Fans freuen sich jetzt schon auf das Spiel am 1. Februar in Unterhaching. Aus guten Gründen, denn es ist eine der schönsten Auswärtsfahrten. Kaum irgendwo anders werden die Gäste so freundlich empfangen und aufgenommen wie in Haching. Die Gastgeber sind freundlich und um das Wohl der Gäste bemüht. Es herrscht dort eine einzigartige, familiäre Atmosphäre. Genau aus diesem Grund wollte Lukas Königshofer nichts wie weg. Bereits im Frühjahr kündigte der Torhüter bei der Spielvereinigung an, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. „Ich wollte mich verändern“, erzählt er auf der Terrasse des Travel Charme in Werfenweng. „Die Philosophie in Unterhaching hat mir nicht so gepasst. Da ist alles schön, lieb, nett und alle werden gestreichelt. Aber die wichtigen Dinge werden nicht angesprochen. Das widerspricht meiner Art.“