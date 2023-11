Der Tabellenzweite Ratingen kommt Beim KFC Uerdingen weht ein Hauch von einem Endspiel

Der Blick auf die Tabelle ist aussagekräftig. An der Spitze rangieren die Sportfreunde Baumberg mit 33 Punkten gefolgt von Ratingen 04/19 (31). Der KFC Uerdingen hat sich nach seinem Fehlstart auf Rang fünf vorgearbeitet (24). Will die Mannschaft von Marcus John aber tatsächlich noch einmal im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg ein Wörtchen mitreden, so muss sie am Samstag (18 Uhr) das Heimspiel gegen Ratingen gewinnen. Unmöglich ist das nicht, aber auch nicht ganz leicht.