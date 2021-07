Neuer Vorstand des KFC Uerdingen : Darum hat das Quartett hat eine Chance verdient

Meinung Krefeld Der Verwaltungsrat des KFC Uerdingen hat Damien Raths zum Vorstandsvorsitzenden und Andreas Scholten zu seinem Stellvertreter ernannt, Christoph Lenz und Sven Hartmann komplettieren das Gremium. Können die das? Sind das die Richtigen?

Zwei Wochen ist es jetzt her, dass Andreas Scholten an der Staffeltagung in Duisburg-Wedau am Tisch saß und sich die Blicke der 19 anderen Vereinsvertreter auf ihn richteten. Sie wollten wissen, ob der KFC Uerdingen das Projekt stemmen kann und wer künftig an der Spitze des Vereins stehen wird. Er sei zuversichtlich, dass schon in Kürze ein neuer Vorstand präsentiert werde und der KFC in der kommenden Saison in der Regionalliga spiele. Zu diesem Zeitpunkt wusste Scholten noch nicht, dass er exakt eine Woche später in den Vorstand berufen würde.